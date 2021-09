États-Unis | Semaine mouvementée pour l'administration Biden

3-La volte-face des Australiens au profit des États-Unis et du Royaume-Uni dans l’achat de sous-marins au détriment de la France.

« Les États-Unis ont signé une entente secrète avec l’Australie et le Royaume-Uni. Le problème, c’est que la France avait un contrat de plusieurs milliards avec l’Australie pour les sous-marins. On leur a joué dans le dos et on leur a enlevé le contrat que l’on nommait, le contrat du siècle. La France a même ramené ses ambassadeurs au pays. »