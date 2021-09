États-Unis | Telosa: une ville futuriste qui fait rêver

Lors de son intervention à l’émission de Paul Houde dimanche matin, le correspondant à New York, Richard Châteauvert, a fait allusion au projet Telosa futuriste basé dans un désert aux États-Unis.

En effet, le milliardaire Marc Lord et l'architecte danois Bjarke Ingels veulent construire « la ville la plus ouverte, la plus juste et la plus équitable de la planète » dans une zone désertique des États-Unis.