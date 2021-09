11 septembre 2001 | Louis Lemieux se souvient de la course contre la montre

L’espace aérien ayant été rapidement fermé par les Américains, le journaliste a dû entrer aux États-Unis par la route. Ce que l'actuel député de Saint-Jean a réussi de justesse.

« Quand je suis arrivé à Radio-Canada pour rejoindre mon équipe d’urgence, mon patron m’a dit : « oublie ça, on ne peut plus rentrer par avion. » J’ai dit, o.k., on va partir avec le camion. Il m’a dit: « non, les frontières vont être fermées. » J’ai dit: « si elles ferment, elles vont me fermer dans la face, mais je vais y aller quand même. »

« On est arrivés aux lignes et il n’y a personne qui ne savait vraiment quoi faire. Les douaniers n’avaient pas reçu d’ordre de limiter les entrées. Ils nous ont demandé où nous allions. On a dit New York, comme tout le monde, on va voir ce qui se passe. Et on est passés. J’étais soulagé. »

Et le périple aux États-Unis a duré 34 jours pour le journaliste.

On l’écoute…