Le 11 septembre 2001 | L'attentat qui a changé le monde

« Les premières fois quand j’ai repris l’avion. Il y avait une crainte. On avait cette peur. On semblait observer tout le monde autour de nous sans savoir s’il y avait un danger. La sécurité était renforcée. Je me souviens de ce climat à l’aéroport. Un climat de peur. J’étais adolescente. Je voyais d’une façon très impressionnante. Et ce l’était.