Abdeslam adresse quelques mots avant de se taire | Le procès des accusés des attentats de 2015 s'ouvre à Paris

Le méga-procès des 20 accusés des attentats de novembre 2015 s'est ouvert à Paris avec 14 accusés présents, dont Salah Abdeslam, seul rescapé des trois commandos du groupe.

Six ans après les attaques qui ont fait 130 morts, au Stade de France, sur les terrasses parisiennes et au Bataclan, la Cour entendra aussi policiers anti terroristes français et belges et experts médicaux.

Les accusés seront interrogés à au moins deux reprises et la question est de savoir si Abdeslam continuera à se murer dans son silence.

Fabrice De Pierrebourg suit le procès à Paris pour le 98.5.