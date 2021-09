Derniers soubresauts d'Ida | De nombreux décès après des pluies torrentielles et des tornades

Les derniers soubresauts de la tempête Ida frappent durement le Nord-Est des États-Unis.

Jeudi en fin d'avant-midi, au moins 9 personnes avaient perdue la vie, la plupart dans la ville de New York, qui a été inondée par les pluies diluviennes.

Les pompiers ont secouru des centaines de personnes à travers la ville, dont certaines étaient prisonnières de leur véhicule.

Record de pluie en cinq heures

À travers tout le Nord-Est, on rapporte que les routes transformées en rivières et l'état d'urgence a été déclaré pour la région de New York et le New Jersey.

Durant cinq heures, l'équivalent de 50 000 piscines olympiques s'est déversé sur la métropole américaine.

Des centaines de vols ont été annulés dans les aéroports de Newark, LaGuardia et JFK.

D'impressionnantes tornades ont aussi été observées en Pennsylvanie, dans le New Jersey et dans le Maryland.