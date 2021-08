2 attentats terroristes à l’aéroport de Kaboul | Des dizaines de morts et une centaine de blessés

Alors que le Canada, les États-Unis et leurs alliés tentaient de rapatrier leurs ressortissants de l’Afghanistan via l’aéroport de Kaboul, au moins deux attentats terroristes ont fait plusieurs décès et de nombreux blessés, jeudi.

C’est malheureusement sans surprise que ces deux explosions suicides ont eu lieu à l'extérieur de l'aéroport internationale Hamid Karzaï de Kaboul.

Mercredi, les États-Unis avaient averti leurs ressortissants de s’éloigner de l’aéroport à la suite de menaces reçues de l'État islamique.

Les militaires canadiens avaient d’ailleurs quitté Kaboul mercredi, mettant fin abruptement à l’évacuation d’Afghans.

Les autorités américaines ont confirmé que 12 militaires américains ont été tués à la suite de ces attentats.