Tremblement de terre en Haïti | «Ça rappelle de vieux souvenirs de 2010» -Étienne Côté Paluck

«Le sentiment présentement ressenti dans le pays est un mélange entre la résignation et le découragement. C’est dur à accepter ces coups-là semaine après semaine. Beaucoup d’étrangers et de Haïtiens ont quitté le pays parce que les bourdes s’accumulent. Cet été, on a eu beaucoup d’histoires qui ont bouleversé le pays et son économie. Actuellement, il n’y a pas beaucoup de construction et de développement.»