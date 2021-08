De plus en plus de signalements de requins aux États-Unis

Châteauvert raconte d’ailleurs que dans trois plages en banlieue de New York, soit à Long Beach, Lido Beach et Jones Beach, il y a eu des signalements de requins. Il mentionne qu’il y a de plus en plus de gens blessés.

Le chroniqueur explique aussi comment les autorités procèdent pour en connaitre un peu plus sur la grande présence de l’animal marin.