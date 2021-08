Passeport vaccinal en France | «On voit de plus en plus de manifestants qui sont contre tout»

Dès le 9 août ces touristes présents sur le sol national puissent obtenir des passeports sur le même modèle que les Français établis hors de France.

Face à la flambée de l'épidémie de COVID-19, qui a fait plus de 112 000 morts en France, le passeport sanitaire (test COVID négatif récent, attestation de vaccination ou certificat de rétablissement) est entré en vigueur le 21 juillet dans les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes.

Dans un texte de l’Agence France-Presse, on peut lire qu’il sera être étendu lundi aux cafés, restaurants, grandes lignes de train et vols intérieurs, ainsi qu'aux patients non urgents et visiteurs dans les établissements de santé et maisons de retraite.

En Italie

Le passe sanitaire entre par ailleurs en vigueur ce vendredi en Italie.

Il sera nécessaire pour les professeurs, les étudiants d'université, les usagers des transports en commun, ainsi que pour les clients des cinémas, musées et des restaurants.

Le passeport sanitaire italien sera délivré aux gens qui ont été double vacciné.

D'ailleurs, l'Italie a été le premier pays à obliger les médecins et le personnel soignant des secteurs public et privé à se faire vacciner.