1er anniversaire de l'explosion de Beyrouth | Marches, veillées et cérémonies au sein de la population

Dans la colère et l'amertume, une multitude de Libanais soulignent à leur façon le triste 1er anniversaire de l'explosion au port de Beyrouth, une tragédie dont les coupables n'ont toujours pas été jugés.

Le 4 août 2020, la capitale du pays a été soufflée par l'explosion de centaines de tonnes de nitrate d'ammonium, stockées depuis des années dans un entrepôt délabré et sans grande surveillance.

Après l'horrible déflagration, un bilan terrible : 214 morts, plus de 6500 blessés et des quartiers détruits. Un coup de trop pour la population de ce pays en faillite économique et dirigé par une oligarchie.

Pour rendre hommage aux victimes de l'explosion et réclamer justice, des Libanais ont organisé des marches, des veillées aux chandelles et des cérémonies religieuses, face au port ou près du Parlement, qui est à proximité.

C'est ce qu'on peut lire dans un article de l'Agence France-Presse.

Aucun coupable identifié ou jugé

Malgré l'ampleur du drame, l'enquête locale n'a enregistré aucun résultat concret; aucun coupable n'a été identifié ou jugé. Malgré tout, certains anciens ministres sont dans le viseur de la justice.

D,ailleurs, la classe dirigeante est accusée de tout faire pour torpiller l'enquête et éviter des inculpations, prétendant qu'elle jouit d'une immunité.

Chez les Libanais, la colère gronde.