Gyms, salles de spectacle et restaurants à New York | Une preuve vaccinale sera exigée

Andrew Cuomo aurait harcelé sexuellemnt plusieurs femmes

Une enquête a conclu que le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, a harcelé sexuellement plusieurs femmes.

La procureure générale de l'État a révélé, mardi, les résultats d'une enquête indépendante lancée à la suite de plusieurs révélations l'hiver dernier.

Le rapport d'enquête fait état de commentaires suggestifs et d'attouchements non voulus sur d'anciennes et actuelles fonctionnaires de l'État.

L'administration Cuomo est décrite comme un milieu de travail hostile rempli de peur et d'intimidation.

Le gouverneur a réagi dans une déclaration vidéo en niant avoir eu de tels comportements et en affirmant que les faits sont très différents de ce qui a été décrit.