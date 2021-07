États-Unis | Accusé de trafic sexuel, le chanteur R. Kelly aurait aussi eu des contacts sexuels avec un mineur

Ceux-ci veulent d’ailleurs que les jurés de son prochain procès entendent ces allégations.

Cependant, les procureurs n’ont toutefois pas déposé de nouvelles accusations contre le chanteur.

D’après The Associated Press, la sélection du jury pour le procès contre Kelly doit être entamée le 9 août devant un tribunal fédéral de New York.

«Kelly est déjà accusé d’avoir dirigé une équipe afin de l’aider à recruter des femmes et des filles à des fins sexuelles et pornographiques ainsi qu’à exercer un grand contrôle sur elles», peut-on lire dans un article de l'agence de presse.

Ces accusations concernent six femmes ou filles différentes. Celles-ci ne sont pas nommées dans les documents judiciaires.

Soulignons que R. Kelly nie toutes les allégations de maltraitance qui lui sont reprochées.