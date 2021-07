Tutelle de la chanteuse | Le mouvement #FreeBritney se rend jusqu'au Congrès américain

Il faut qu’une série documentaire, diffusée sur Netfilx, a réanimé un mouvement qui dure depuis quelques années déjà.

Cette fois, le mouvement #FreeBritney est entré au Congrès américain. Mardi, deux membres de la Chambre des représentants ont déposé un projet de loi visant à réformer les modalités de mise sous tutelle aux États-Unis.

Selon le média Le Monde, le texte donnerait aux individus placés sous tutelle un droit de regard sur le tuteur désigné par la justice. Le nom donné au projet de loi par ses promoteurs est équivoque : le « Free Britney Act ».

Évidemment, ce choix a été fait en hommage à la chanteuse privée d’une grande part de son autonomie depuis treize ans.

Témoignage de sympathie

L’initiative des parlementaires est la toute récente démonstration du témoignage de sympathie des Américains pour la supervedette. Elle mène un combat contre une mise sous tutelle exercée jusqu’en 2019 entièrement par son père et assurée conjointement depuis avec une tutrice nommée par la justice.

Née en 1981, la superstrar des années 2000, connue pour son tempérament imprévisible, a été la cible des paparazzis de manière effrénée.

Mentionnons que Britney Spears a été hospitalisée pour troubles psychiatriques et jugée inapte à gérer sa carrière et sa fortune. En marge de ses problèmes personnels, professionnels et familiaux, son père a enclenché des démarches pour obtenir la tutelle de sa fille.

Les doutes de multiplient

Plusieurs gens, des fans tout comme des avocats, estiment qu'il profitent de la faiblesse de sa fille pour avoir main-mise sur ses millions $ amassés rapidement lors de sa carrière. Rappelons qu'elle a vendu plus 200 millions d'albums à travers le monde.