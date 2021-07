96% des 18 000 cas mardi en France n'étaient pas vaccinés | La preuve de vaccin ou le test négatif requis dans certains établissements

L'Organisation mondiale de la Santé prévoit que le variant Delta, déjà à l'origine de plus des trois quarts des nouveaux cas de COVID-19 dans de nombreux pays, soit prédominant dans les prochains mois.

Le variant est désormais présent dans 124 pays et territoires, 13 de plus que la semaine dernière.

Parmi les pays où le variant Delta est la cause de plus de 75 % des nouveaux cas de cette maladie, on trouve l'Inde, la Chine, la Russie, l'Australie, le Royaume-Uni, le Portugal et Israël.

Le «pass sanitaire» en vigueur en France

Environ 3,4 millions de cas supplémentaires de COVID-19 ont été recensés pendant la semaine du 12 au 18 juillet, soit 12 % de plus que la semaine précédente.

La progression du variant Delta se poursuit en France alors que 18 000 cas ont été recensés en 24 heures, selon le dernier bilan. Pratiquement la totalité des nouveaux cas sont des gens non-vaccinés.

Dès maintenant, pour aller au cinéma, au musée ou dans un établissement sportif, les Français doivent présenter une preuve de vaccination ou un test COVID-19 négatif, comme l'explique la journaliste basée à Paris, Laeticia Krupa.