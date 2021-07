COVID-19 dans le monde | Plus de 4 millions de morts

Plus de quatre millions de personnes sont décédées de la COVID-19 dans le monde.

C’est ce que rapporte l'Université John Hopkins.

Le tiers de tous les décès sont survenus dans trois pays : les États-Unis se retrouvant en tête avec 606 000 morts, suivis du Brésil et de l'Inde.

Par ailleurs, le variant Delta représente maintenant plus de la moitié des nouveaux cas aux États-Unis selon le CDC.

Groupes non vaccinés aux États-Unis

Une nouvelle analyse de données identifie des groupes de personnes non-vaccinées, pour la plupart dans le sud du pays, qui sont vulnérables à des éclosions de cas de Covid-19 et pourraient devenir un terrain fertile pour des variants encore plus contagieux et mortels que ceux déjà existants.

Des chercheurs de l'Université Georgetown ont identifié 30 groupes de comtés peu vaccinés.

Dans les États concernés, de la Georgie, au Texas et jusqu'au sud du Missouri, on constate une hausse du nombre de cas.

Et selon les scientifiques, des parties des États-Unis sont aussi vulnérables sinon plus qu'en décembre dernier.

(Source: CNN)