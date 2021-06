Meutre de George Floyd | Derek Chauvin condamné à 22 ans et demi de prison

L’ex-policier Derek Chauvin a été condamné à une sentence de 22 ans et demi de prison, vendredi, pour le meurtre de George Floyd qui a secoué les États-Unis l’an dernier.

Chauvin, un policier Blanc, a étouffé Floyd, un Afro-Américain, en lui appliquant son genou sur le cou pendant neuf minutes et 22 secondes à Minneapolis.

Présent au prononcé de la sentence, Chauvin, 45 ans, n’a pas commenté cette dernière, mais il a présenté ses condoléances à la famille Floyd sans toutefois s’excuser ou émettre des regrets.

En compagnie de l’animatrice Marie-Claude Lavallée, la journaliste de Cogeco Nouvelles Any Guillemette et l’avocat criminaliste Jean-Pierre Rancourt expliquent et commentent cette sentence.

On les écoute…