Variants indiens | Après le Delta, voici le «Delta Plus»

«Notre étude démontre que si on a 73% de protection contre la COVID-19 avec une dose, on a plus de 90% de protection avec deux doses. Et c’est particulièrement important dans le contexte des variants qui sont l’avenir de la COVID. C’est sûr que les nouveaux variants, comme le variant Delta, si on veut avoir une protection optimale, ça prend absolument la deuxième dose»