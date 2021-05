Divorce du milliardaire | «Jeffrey Epstein a joué un rôle dans la séparation de Bill et Melinda Gates»

Dès octobre 2019, le New York Times avait rapporté que Bill Gates, fondateur de Microsoft, avait rencontré Jeffrey Epstein à plusieurs reprises et serait même resté une fois assez tardivement dans sa maison de New York de l’Upper East Sidde.

À cette époque, le porte-parole de Microsoft avait indiqué que les relations entre les deux milliardaires étaient centrées uniquement sur la philanthropie.

Bill Gates, lui, s'était défendu d’avoir une relation privilégiée avec Epstein.