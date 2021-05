Plusieurs morts lors d'une fusillade dans une école | «Ce genre de drame en Russie est extrêmement rare»

«Fusillade en Russie : on fait état d’au moins 9 morts dans une école de Kazan. Il faut dire d’entrée de jeu, même si on voit beaucoup de cas malheureux événements aux États-Unis, des tireurs fous qui attaquant des écoles, que ce genre de drame en Russie est extrêmement rare. Un des tireurs présumés, un adolescent, a été intercepté. Puis, un autre aurait été tué par des policiers. Huit enfants et un adulte seraient décédés. La circulation des armes est très contrôlée en Russie. Par contre, le nombre d’événements violents dans les écoles a considérablement augmenté.»