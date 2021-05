Facebook et Instagram | Le compte de Donald Trump suspendu indéfiniment

Après avoir banni Donald Trump de Facebook et Instagram au lendemain de l’insurrection contre le Capitole, le 6 janvier dernier, le Conseil de surveillance des réseaux sociaux de Facebook a confirmé cette suspension indéfinie de l’ancien président américain.

Toutefois, cette sanction devra être réévaluée dans six mois.

Quelques heures plus tôt, Donald Trump a lancé une nouvelle plateforme sur son site web qui s’apparente à un blogue et qui s’intitule «From the desk of Donald J. Trump».