Inde | «C’est la pire crise humanitaire créée par la pandémie»

«C'est une question de solidarité. On a aussi un bénéfice mutuel à ce que l'Inde récupère et gère sa situation. Tant et aussi longtemps que des pays comme l'Inde, le Brésil et le Nigeria ne sont pas en contrôle de l'épidémie, nous-mêmes, on est menacés. Par des variants ou par une économie qui ne se portera pas bien. Nos libertés vont continuer d'être contraintes parce qu'on aura des mesures sanitaires. De plus, certains vaccins qu'on reçoit aujourd'hui viennent de l'Inde. L'Inde est un pays producteur de vaccins»