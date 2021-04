Les Jeux olympiques de Tokyo en péril | «Les Japonais ne se sentent pas bien par rapport à l’événement»

Vendredi, le premier ministre du Japon, Yoshihide Suga, a décrété l’état d’urgence à Tokyo, Osaka, Kyoto et Hyogo du 25 avril au 11 mai.

Tokyo a déclaré 759 cas vendredi. Environ 9500 personnes sont décédées du coronavirus, selon l’Agence France-Presse. Comparativement à d’autres pays dans le monde, cette statistique n’est pas alarmante. Mais, le Japon ne fait pas bonne figure par rapport aux autres pays de l’Asie du Sud-Est.

Le troisième décret de l’état d’urgence au Japon prévoit la fermeture des bars, des magasins, des centres d’achat, des parcs d’attractions, des théâtres et des musées. Même les restaurants qui ne servent pas d’alcool ont reçu la directive de fermer plus tôt, tout comme les transports publics. Les écoles resteront ouvertes, mais les universités doivent maintenant offrir leurs cours en ligne.

Plus de 15 000 athlètes du montier entier

Plusieurs doutent que cette décision soit suffisante pour freiner la hausse du nombre de cas d’infection, à trois mois des Jeux olympiques.

Plusieurs se demandent aussi quel sera l’impact planétaire de l’arrivée au Japon de plus de 15 000 athlètes olympiques et paralympiques en provenance de plus de 200 pays et territoires. Mentionnons que ces athlètes seront accompagnés de milliers d’arbitres, de dignitaires et de journalistes.