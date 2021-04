Situation dramatique en Inde | «Il y a des pénuries de lits d’hôpitaux et d’oxygène»

«Ça ne va pas très bien. Depuis un mois, on a vu les cas augmenter sans cesse. Juste avant ça, on pensait qu’on s’en était sorti, qu’on avait atteint l’immunité collective dans certains endroits du pays. On avait à peu près tout rouvert, dont le très grand réseau de transport en commun. Et là, le virus nous a rattrapés soudainement et brutalement au cours de ce dernier mois. Et là, on a annoncé des mesures très sévères qui font en sorte qu’on ne pourra presque plus sortir. Il y a des pénuries de lits d’hôpitaux et d’oxygène. Il y a des gens qui se promènent avec leurs proches malades sur une civière ou dans leur voiture pour essayer de leur trouver un lit ou une bonbonne d’oxygène pour essayer de les sauver»