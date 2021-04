Derek Chauvin reconnu coupable | Dany Laferrière réagit au micro de Paul Arcand

«C’est un moment exceptionnel puisque la société américaine, presque dans son entièreté, a salué ce verdict. On dirait que la nation américaine a dit ''ouf ''. On avait très peur d’une décision contraire qui aurait poussé à des manifestations outrancières et terribles. […] Je ne peux pas m’empêcher de voir les ombres circuler derrière. Il n’y a même pas quatre mois, Donald Trump était au pouvoir. La moitié de la population ne voulait pas de changement au pouvoir...»