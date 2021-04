Pandémie de COVID-19 | Le Brésil a perdu le contrôle

C’est ce qu’on apprend lundi dans un article de l’Agence France-Presse.

Il y a 11 000 personnes de moins de 40 ans contaminés par la COVID-19 qui sont aux soins intensifs. Ainsi, ils sont devenus majoritaires (plus de 52 %) au mois de mars, selon une étude de l’Association brésilienne des soins intensifs.

Ils n’étaient que 14,6 % au début de la pandémie il y a un an, d’ après la même analyse.

Le Brésil déplore 66 500 morts dues à la COVID-19 au mois de mars, soit plus du double que le précédent record de juillet 2020.

Plus de 351 000 personnes ont péri en un peu plus d’un an. Le Brésil compte 212 millions d’habitants.