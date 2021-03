Le canal de Suez est maintenant dégagé

Le canal de Suez a été débloqué lundi permettant la reprise du trafic maritime interrompu depuis près d'une semaine.

L'énorme porte-conteneurs qui s'était retrouvé coincé de travers à cause de forts vents a finalement été libéré avec la faveur de la marée haute pour aider les remorqueurs.

La remise à flots a été accueillie à coups de klaxons des bateaux présents dans le secteur.

Environ 400 navires sont en attente de passage et il faudra quelques jours pour retrouver le rythme normal dans la voie maritime la plus rapide entre l'Europe et l'Asie.