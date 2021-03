Contrôle des armes à feu aux États-Unis | «La situation, c’est terrible à dire, ne peut plus être réglée»

«On a l’impression que le contrôle des armes à feu aurait pu jouer un rôle dans ce cas particulier, parce que la ville de Boulder, où le drame s’est déroulé, avait adopté une interdiction locale des armes de fusils d’assaut et des chargeurs à grande capacité, après l’attaque de l’école en Floride en 2018. Or, il y a un juge qui a suspendu cette interdiction la semaine dernière. La personne s’est procuré une arme à la faveur de cette suspension, puis elle a ensuite commis ces meurtres… La situation aux États-Unis, c’est terrible à dire, ne peut plus être réglée. Il y a 300 millions d’armes au pays. En plus, il y a une croissance des armes fantômes.»