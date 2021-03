Expédition «Deep Time» | 40 jours de confinement dans une grotte pour la science

En entretien avec Bernard Drainville, le directeur des opérations pour la mission «Deep Time», monsieur Jérémy Roumian explique qu’au cours de ces quarante jours loin du monde extérieur, les participants subiront une cinquantaine de protocoles scientifiques dans le but de comprendre comment le cerveau et le corps humain fonctionnent et réagissent lorsqu’on leur enlève tous leurs repères temporels.

Ce sont donc quatorze volontaires, sept hommes et sept femmes, qui ont été choisis en fonction de leurs aptitudes physiques et psychologiques. Emmenés par l’explorateur Christian Clot, ils seront filmés 24/7 par des caméras et ce, pendant les 40 jours de l’expérience.

Des chercheurs étudieront ensuite les images pour en tirer des conclusions. Les données recueillies serviront pour les voyages dans l’espace, de même que pour l’étude de l’évolution de la maladie d’Alzheimer.

Ce confinement extrême est tout de même calculé alors que chacun des membres de l’expédition devait recevoir un résultat de test négatif à la COVIS-19 avant d’entreprendre le projet.