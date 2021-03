Augmentation de la violence entre adolescents en France | Un lien avec le couvre-feu de 18 h?

«Dans la région parisienne, de plus en plus de bandes s’affrontent avec des armes blanches, de bâtons de baseball. Il y a en France, depuis trois semaines, un phénomène social qui enfle. Est-ce qu’il y a un lien direct avec le couvre-feu? C’est ce que se demandent tous les spécialistes. Pendant l’adolescence, la socialisation est très importante, est fondamentale. Et là, à partir de 18h, plus personne ne peut sortir de chez eux et les ados se retrouvent sur les réseaux sociaux. Est-ce que cela engendre davantage de violence? C’est toute la question»