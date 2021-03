Une Québécoise en Italie | «Depuis lundi matin, on est dans un petit reconfinement»

«Depuis lundi matin, on est dans un petit reconfinement, ce qui veut dire que les bars et restaurants n’ont plus le droit d’opérer à part pour les livraisons ou pour le emporter. Et ça ferme à 18h. On ne peut pas sortir de notre arrondissement à moins que ce soit pour note travail, pour notre santé ou une urgence. Donc, on est retournés en arrière»