Fin de la présidence Trump | «Je n’avais jamais vu un président américain aussi stupide, aussi vulgaire»

«Je n’avais jamais vu un président américain aussi stupide, aussi vulgaire, aussi contre-productif pour les intérêts et l’idée américaine. Jamais. Le président des États-Unis était habituellement qualifié de leader du monde libre. Tout ça se construisait sur des alliances avec d’autres démocraties. Là, arrive ce gars-là qui pense que la politique interne et externe, c’est une téléréalité, qui flatte l’égo de dictateurs turc, russe, philippin, saoudien et qui crache aux visages de ses alliés historiques canadiens, européens, britanniques… Je suis content qu’il soit parti»