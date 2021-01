La capitale américaine en état d’alerte | «C’est extrêmement impressionnant» -Laurence Haïm

« Il y a un ciel très gris, et hier, j’ai eu le sentiment que l’on était dans une ville d’Europe de l’Est qui attendait une guerre. Il y a pas mal de mes collègues qui sont avec moi qui ont couvert le conflit en Bosnie (ex-Yougoslavie) et on a des flashbacks de ça.

« C’est-à-dire, des soldats qui arrêtent la moindre personne à chaque carrefour. Il y a des blocs en béton partout. Autour du périmètre de la Maison-Blanche, il y a même la police de New York qui a installé de 15 à 20 pick-ups derrière un mur en béton, derrière un grillage, derrière un point de contrôle avec des soldats. »

Selon ce que laissent savoir les autorités américaines, la grande crainte est celle du «loup solitaire».