Manifestations armées pro-Trump au cours des prochains jours ? | L’appel au calme de Donald Trump sera-t-il entendu?

«C’est un capitole qui est barricadé et tout le quartier autour est inaccessible. Dans le centre-ville, vous ne croisez que des soldats en armes, des réservistes de la garde nationale ou des policiers. Toutes les boutiques et les commerces sont recouverts de planches de bois. C’est dans ce contexte que l’investiture de Joe Biden aura lieu et il n’y aura pas de public sur l’esplanade pour assister à cette investiture»