À VOIR | Donald Trump devient le premier président américain à être mis en accusation deux fois

«Comme je vous l'ai dit, l'invasion au Capitole américain a ébranlé le cœur de notre république. Cela a choqué et mis en colère de millions d'Américains venant de toutes les affiliations politiques. Je veux être très clair, je condamne la violence que nous avons vue la semaine dernière. La violence et le vandalisme n'ont pas de place dans notre pays et dans notre mouvement. Rendre l'Amérique grande encore (Make America Great Again) a toujours été de défendre la loi de l'ordre, de soutenir les hommes et les femmes dans les forces de l'ordre et de respecter nos traditions et nos valeurs les plus sacrées. La violence découlant d'émeutes va à l'encontre de ce que je valorise et tout ce que notre mouvement a à offrir. Aucun de mes partisans ne peut endosser la violence politique et être irrespectueux de l'ordre et de notre drapeau. Aucun de mes partisans ne peut harceler et menacer un concitoyen américain. Si vous agissez de la sorte, vous ne soutenez pas notre mouvement. Au contraire, vous l'attaquez et vous attaquez notre pays»