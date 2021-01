Extrême droite aux États-Unis | «Ces groupes ont des membres qui font partie des forces militaires et policières»

«Il y a une coordination qui est nationale à travers les groupes d’extrême droite depuis au moins une bonne année. Les groupes ont vraiment commencé à sortir de l’ombre et à se montrer plus agressifs. On l’a vu cet été quand le président a demandé de libérer le Michigan de la tyrannie de sa gouverneure, on a vu que le capitole du Michigan a été pris d’assaut par les milices d’extrême droite. Une douzaine de personnes avaient planifié l’enlèvement et peut-être même l’exécution de la gouverneure. Ils ont été mis en état d’arrestation par le FBI. Donc, on le voyait venir»