Destitution de Donald Trump | Est-ce que cette 2e tentative aura du succès?

«Ce qui est particulier, c’est qu’à la suite du vote de la Chambre de représentants, le procès au Sénat aura lieu une fois que Donald Trump ne sera plus président. Si ça passe au Sénat, Trump ne pourrait plus être candidat pour une prochaine élection et tout poste fédéral, perdrait sa pension et il n’y aurait pas de bibliothèque nommée en son nom. Mais ça divise énormément les républicains»