Couvre-feu en France | «Les gens, en général, se sont bien pliés au couvre-feu»

« Mais bon, j’ai plusieurs collègues qui avaient l’habitude de sortir un peu plus, mais ça s’est plutôt bien fait. Les gens, en général, se sont bien pliés au couvre-feu. »

Il y a évidemment des amendes advenant le non-respect des consignes.

« L’amende est de 135 Euros (environ 210 $ canadiens), mais il y a des dérogations qui sont prises en compte si on a une urgence ou si on doit se déplacer pour le travail. Ma femme est infirmière, à Montpellier, donc elle a des dérogations pour pouvoir aller travailler.

« Mais si on ne respecte pas, si on récidive, ou si on ne paie pas ou si on conteste, l’amende passe à 375 Euros (585 $). »