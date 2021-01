Vaccination en Floride | «Un Québécois peut se faire vacciner s’il a plus de 65 ans» - Marie Poupart

La crise sanitaire est toujours hors de contrôle aux États-Unis où plus de 4000 personnes sont décédées, jeudi, un record depuis le début de la pandémie.

La Floride demeure l’un des États les plus touchés. Le lieu de résidence de nombreux Québécois durant l’hiver vient au troisième rang du pays pour les cas d’éclosions – derrière la Californie et le Texas – et en quatrième place pour ce qui est des décès.

Les Québécois présents en Floride peuvent-ils se faire vacciner sur place? La correspondante Marie Poupart brosse le portrait de la situation au micro de Paul Houde.