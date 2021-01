Capitole envahi par des manifestants pro-Trump | «Notre démocratie fait l'objet d'un assaut sans précédent»

«Notre démocratie fait l'objet d'un assaut sans précédent, comme rien que nous avons déjà vu dans les temps modernes. C'est un assaut envers la liberté et notre capitole. Un assaut envers les représentants des citoyens et des policiers du Capitole qui ont le mandat de les protéger. C'est un assaut envers la règle de la loi et de l'ordre comme on l'a rarement vu auparavant»