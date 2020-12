États-Unis | «Les priorités de Joe Biden seront la pandémie, la crise financière et les inégalités»

«Joe Biden risque d’être président d’un seul mandat. Il a 78 ans. On l’a toujours présenté comme un président de transition. Les démocrates n’ont pas la pression qu’il soit réélu pour un second mandat. Il peut défaire certaines politiques du président sortant Donald Trump. Il peut, selon ses propos, tenter de réconcilier l’Amérique du mieux qu’il pourra. Je pense que Biden voudra revenir à l’ère Obama. Ses priorités principales seront : la pandémie, la crise financière et les inégalités raciales aux États-Unis.»