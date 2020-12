Le Royaume-Uni isolé | «Il y a eu un vent de panique» -Marie Billon, RTL

« Samedi, on apprenait qu’il y avait cette nouvelle couche hautement contagieuse et qu’il fallait reconfiner Londres et le sud-est de l’Angleterre. Dimanche, tous nos voisins européens nous ont fermé la porte au nez pour éviter la contagion, et aujourd’hui, tous les journaux faisaient la Une sur le fait qu’il y aura des pénuries de nourriture pour Noël. »