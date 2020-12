Nouvelle souche de COVID-19 | Londres est reconfinée pour Noël

Le gouvernement britannique a pris la décision samedi de reconfiner dès dimanche la ville de Londres ainsi que le sud-est du pays.

Cette mesure s’avère nécessaire en raison d’une nouvelle progression de la COVID-19 sur le territoire en raison d’une mutation du virus, a expliqué le premier ministre Boris Johnson.

L’annonce met un terme à toute possibilité de célébrations de Noël en groupe dans la capitale anglaise. Dès minuit et une minute, dimanche, tous les commerces non essentiels seront fermés, comme les bars, les restaurants et les musées l’étaient déjà.

Le niveau d’alerte est à son maximum et les déplacements sont interdits d’une région à l’autre sur le territoire du Royaume-Uni.

Plus de deux millions de cas de coronavirus ont été confirmés dans le pays qui a vu plus de 67 000 personnes en mourir.