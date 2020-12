Trump lors d'un rassemblement en Géorgie | «Ça devient un délire» -Valérie Beaudoin

«C'était le Trump show. On avait l'impression d'être dans un rassemblement d'élection présidentielle et non dans un rally pour encourager deux sénateurs qui veulent garder leur siège. Le président sortant a parlé d'une élection volée; de sa possible candidature en 2024 et de ce qu'il pourrait faire en ayant un second mandat. [...] Ça devient un délire. Il n'est pas du tout dans la modération et l'apaisement des tensions.»