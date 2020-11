Thanksgiving aux États-Unis | Les messages contradictoires de Biden et de Trump

Le week-end de la fête du Thanksgiving n’est pas celui vécu d’ordinaire par des millions d’Américains cette année et on ignore encore à quel point les rassemblements familiaux vont propager encore plus la COVID-19.

Les États-Unis ont dénombré plus de 260 000 morts depuis le début de la pandémie et on a comptabilisé plus de 1,5 million de nouveaux cas d’infection lors des cinq derniers jours.