Coronavirus | L'italie revit le cauchemar de la première vague

Concrètement, comment cela se vit-il au quotidien?

« Ici, en zone jaune, l’école est encore en présentiel, mais pour le secondaire et l’université, c’est l’école à distance. Les bars et les restaurants sont fermés après 18h tous les jours, mais c’est encore ouvert pour l’heure du dîner et le matin, pour les cafés.

« Les magasins à grande surfaces sont fermés le week-end. Mais comme on dit en bon québécois : on est sur le bord de changer… On devrait changer en orange, ça ne sera pas long. »