COVID-19 | Au moins 44 000 morts en France

La France a franchi samedi la barre des 44 000 morts de la COVID-19 avec l'annonce de 359 nouveaux décès.

Sur les réseaux sociaux, le président Emmanuel Macron a déclaré que «les prochains jours seront décisifs» dans la lutte contre la pandémie.

D'autre part, l'Agence européenne des médicaments prévoit de donner son avis favorable à un premier vaccin contre le nouveau coronavirus «d'ici la fin de l'année» en vue d'une distribution «à partir de janvier».

Dans le monde

Plus de 1,33 millions de décès causés par le nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, selon un comptage réalisé par l'université américaine Johns Hopkins.

Les États-Unis demeurent le pays le plus endeuillé avec plus de 245 000 morts. Le Brésil, l'Inde et le Mexique sont également durement touchés.

Par ailleurs, 54 millions de cas d’infection ont été déclarés sur la planète jusqu’à ce jour.