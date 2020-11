Plus de 400 000 morts d'ici mars? | La pandémie hors de contrôle aux États-Unis

Plus de 400 000 morts?

Les États-Unis déplorent déjà plus de 244 000 morts liés au coronavirus et les projections ne sont guère encourageantes.

«L’Institut de mesures et d’évaluation de l’Université de Washington prévoit qu’on va atteindre 438 000 décès d’ici au 1er mars.»

Chaque État et bien des grandes villes imposent des mesures draconiennes en regard des derniers mois.

«À Chicago, on recommande le confinement pour les 30 prochains jours. La gouverneure du Nouveau-Mexique a imposé un confinement de deux semaines. En Oregon, on a un confinement partiel des gymnases et des restaurants.