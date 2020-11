«Snowbirds» débrouillards | Ils contournent les règles pour se rendre aux États-Unis par voie terrestre

Notre équipe de chauffeurs les reçoit directement à l’aéroport de Saint-Hubert, que ce soit un motorisé de 65 pieds ou une Toyota Corolla. C’est le même principe. Nos chauffeurs vont conduire le véhicule, le traverser jusqu’à la douane commerciale. Nos clients vont embarquer dans l’avion et faire un vol d’environ 14 minutes de St-Hubert à Plattsburgh. On se rejoint environ deux heures plus tard, directement à l’aéroport de Plattsburgh, aux portes.