Présidentielle américaine | «Nous allons gagner cette course» -Joe Biden

Le candidat démocrate Joe Biden s'est adressé au peuple américain, vendredi soir, en prrovenance de son État du Delaware où il a réitéré être sur la bonne voie pour remporter l'élection présidentielle américaine.

« Nous n’avons encore pas de déclaration de victoire, mais les chiffres sont clairs: nous allons gagner cette course », a déclaré Biden, accompagné de sa colistière Kamala Harris.

Le gagnant de la présidentielle n'est toujours pas connu trois jours après la fermeture des bureaux de scrutin.

Les chiffres, en effet, parlent en faveur du candidat démocrate. Un peu avant minuit, il était en avance dans les États de la Pennsylvanie, de l'Arizona, du Nevada et de la Géorgie, tandis que le président Donald Trump menait en Caroline du Nord et en Alaska.

Joe Biden avait plus de 28 000 votes d'avance en Pennsylvanie, un peu plus de 29 000 en Arizona et un peu moins de 23 000 au Nevada. Son avance était plus mince en Géorgie, soit d'un peu plus de 4 000 voix.

Certains réseaux (Fox et l'agence Associated Press) lui ont déjà accordé la victoire en Arizona et donc 264 des 270 votes nécessaires pour être élu au collège électoral. Tous les autres réseaux sont à 253 contre 214 pour le président Trump.

Un triomphe en Pennsylvanie serait suffisant pour le démocrate, tout comme un doublé en Arizona et au Nevada.

Le camp républicain a logé un grand nombre de recours judiciaires - dont un à la Cour suprême touchant l'État de la Pennsylvanie - afin d'invalider une partie des votes par correspondance.

Le décompte de bulletins reçus pourrait encore prendre quelques jours selon les États.